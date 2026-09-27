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محمدسعیدآبادی، ترامپولین کیش و عضو تیم ملی رتبه هفتم رقابتهای ترامپولین بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد سعیدآبادی پس از عملکرد موفق در مرحله مقدماتی، در مرحله نهایی با امتیاز ۵۳.۷۶ در جایگاه هفتم ایستاد.
نخستین حضور ایران در مرحله نهایی رشته ترامپولین بازیهای آسیایی با ثبت دو رتبه پنجم و هفتم، رقم خورد.
آریا محمدعبدی دیگر ژیمناست کشورمان در مرحله نهایی با ثبت امتیاز ۵۷.۵۷ در جایگاه پنجم قرار گرفت.
ماهان باژرنگ نیز به عنوان سرمربی تیم ترامپولین مردان از کیش در این رویداد حضور داشت.