کسب رتبه هفتمی ژیمناست کیش در ناگویای ژاپن

محمدسعیدآبادی، ترامپولین کیش و عضو تیم ملی رتبه هفتم رقابت‌های ترامپولین بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، را کسب کرد.