آغاز رقابت حسین وفایی در جدول اصلی اسنوکر آزاد شنژن

دیدار‌های جدول اصلی مسابقات معتبر اسنوکر آزاد شنژن از روز دوشنبه آغاز می‌شود و طی آن حسین وفایی به مصاف حریفانش می‌رود؛ این رقابت‌ها ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد.