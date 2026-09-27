آغاز رقابت حسین وفایی در جدول اصلی اسنوکر آزاد شنژن
دیدارهای جدول اصلی مسابقات معتبر اسنوکر آزاد شنژن از روز دوشنبه آغاز میشود و طی آن حسین وفایی به مصاف حریفانش میرود؛ این رقابتها ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای آزاد شنژن از رویدادهای معتبر تقویم جهانی اسنوکر به حساب میآید که حسین وفایی سهمیه حضور در جدول اصلی آن را به دست آورده است.
وفایی ۳۱ تیر در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت ها، اسنوکر باز لهستانی به نام «آنتونی کوالسکی» را با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ شکست داد و جواز حضور در جدول اصلی را کسب کند.
رقابتهای جدول اصلی رقابتهای اسنوکر اوپن شنژن از دوشنبه (۶ مهر) در شنژن آغاز میشود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت.
حسین وفایی راهی شنژن شده است تا در این جدول به رقابت با حریفانش بپردازد. هنوز حریف اول حسین وفایی مشخص نشده است.
رقابتهای اسنوکر اوپن شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.