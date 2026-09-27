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استقبال مردم و مسئولین از رئیس‌جمهور در بازگشت از نیویورک

رئیس جمهور بعد از پایان سفر نیویورک و بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مردم و مقامات قرارا گرفت و سپس در نشست خبری دستاورد‌های این سفر را تشریح کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۰۸:۵۹
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برچسب ها: رئیس جمهور ، بازگشت به کشور ، استقبال مردمی ، فرودگاه مهرآباد تهران
 