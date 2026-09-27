رئیس جمهور بعد از پایان سفر نیویورک و بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مردم و مقامات قرارا گرفت و سپس در نشست خبری دستاورد‌های این سفر را تشریح کرد.