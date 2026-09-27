به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ مهر آغاز شد و تا پایان روز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.

رقیه رحمانی افزود: در این آزمون ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این آزمون در چارچوب اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام این افراد برگزار می‌شود.

رحمانی با اشاره به زمان‌بندی آزمون گفت: آزمون کتبی جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و پس از اعلام نتایج مرحله نخست از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفی‌شده بررسی می‌شود و مراحل ارزیابی تکمیلی و مصاحبه بر اساس ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران از داوطلبان خواست پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون را مطالعه و شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌ها، شغل‌محل‌ها و مدارک مورد نیاز را بررسی کنند.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام باید به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.