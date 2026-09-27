سرهنگ حمید اکبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با اشاره به انجام مستمر گشت های ویژه و ایست و بازرسی های بسیجیان طرقبه شاندیز در یکسال گذشته، افزود: در گشت های رضویون و ایست و بازرسی های انجام شده فقط در دو ماه گذشته بیش از ۴۵۰ قبضه سلاح سرد غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این افراد که به منظور برهم زدن امنیت سلاح‌های سرد غیر مجاز و غیر متعارف حمل می کردند به مراجع قضایی معرفی شدند.

سلاح های سرد و گرم کشف شده گشت های بسیج طرقبه شاندیز در حاشیه برپایی اجتماع مردمی شبانه به نمایش درآمد.