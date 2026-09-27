در راستای خدمت رسانی به مناطق روستایی و محروم، گروه جهادی بیسجیان کلینیک امام خمینی (ره) یزد خدمات دندانپزشکی رایگان به اهالی روستای گردکوه ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول گروه جهادی بیسجیان کلینیک امام خمینی (ره) یزد گفت: گروه جهادی بیسجیان کلینیک امام خمینی (ره) یزد به ۱۲۰ نفر از اهالی روستای گردکوه خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه کردند.

مهدی ابوالحسنی ادامه داد: در این برنامه خدمات متنوع دندانپزشکی از جمله کشیدن دندان، عصب کشی، ترمیم ، پرکردن دندان و جراحی دندان به ساکنان روستا ارائه شد.