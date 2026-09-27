رادیو فرهنگ در برنامه‌های عصر یکشنبه پنجم مهرماه، با پخش دو برنامه «سینما فرهنگ» و «ققنوس»، به تحلیل آثار سینمایی دفاع مقدس و بررسی تازه‌های حوزه ادبیات و کانون پرورش فکری می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تخصصی «سینما فرهنگ» به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و با تحلیل امین خرمی، ساعت ۱۴:۴۵ یکشنبه پنجم مهرماه، فیلم سینمایی «یک قدم تا مرگ» (محصول ۱۳۷۷) را بررسی می‌کند.

این برنامه به واکاوی ویژگی‌های فنی ، شخصیت‌پردازی و جایگاه این اثر که روایتگر مقاومت یک خلبان اسیر در اردوگاه‌های دشمن است، در سینمای دفاع مقدس اختصاص دارد.

در ادامه، برنامه زنده «ققنوس» از ساعت ۱۵:۰۰ با حضور مجتبی دانشور، تازه‌ترین فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مرور می‌کند.

همچنین در بخش نقد ادبی این برنامه، فرهاد خاکیان دهکردی، نویسنده رمان «پیشانی شکسته‌ی مجسمه‌ها» به گفت‌و‌گو درباره فضای این اثر داستانی می‌نشیند.

بخش‌های «روزشمار ادبی» و «لبخند کاغذی» نیز از دیگربخش های این برنامه هستند.علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه‌ها را روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ بشنوند.