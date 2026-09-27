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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری کرخه و شاوور سازمان آب و برق خوزستان از اجرای عملیات بازسازی و ترمیم سازه خروجی ایستگاه زهکشی شماره چهار در حوضه کرخه جنوبی با هدف افزایش پایداری سازه و بهبود شرایط خروج آب زهکشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمد دریس با اشاره به اهمیت حفظ و آمادهبهکاری سازههای زهکشی اظهار داشت: عملیات بازسازی و ترمیم سازه خروجی ایستگاه زهکشی شماره چهار حوضه کرخه جنوبی با هدف بهسازی سازه، افزایش استحکام و پایداری آن و بهبود فرآیند خروج آب زهکشی در حال اجراست.
وی افزود: در این عملیات، اقداماتی از جمله بتنریزی، سنگچینی و اصلاح و ترمیم بخش خروجی سازه انجام شده است تا ضمن رفع آسیبها و نواقص موجود، شرایط مناسبتری برای بهرهبرداری ایمن و پایدار از این سازه فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری کرخه و شاوور سازمان آب و برق خوزسان تصریح کرد: نگهداری، بازسازی و ترمیم بهموقع سازههای شبکههای آبیاری و زهکشی از اولویتهای مهم شرکت در راستای تداوم و بهبود خدمات بهرهبرداری است و اجرای این اقدامات میتواند نقش مؤثری در افزایش عمر مفید سازهها و ارتقای عملکرد شبکه داشته باشد.
دریس ادامه داد: این عملیات در راستای ارتقای وضعیت بهرهبرداری و افزایش آمادگی سازههای زهکشی حوضه کرخه جنوبی در حال انجام است و با برنامهریزی صورتگرفته، عملیات اجرایی سازه خروجی ایستگاه زهکشی شماره چهار بهزودی بهطور کامل به پایان خواهد رسید.
وی گفت: با تکمیل این عملیات، زمینه برای هدایت و خروج مناسبتر آب زهکشی و بهره برداری ایمن و پایدار از ایستگاه زهکشی شماره چهار در حوضه کرخه جنوبی فراهم خواهد شد.