نشست آموزشی و توجیهی ارزیابان مدیریت دانش ستاد وزارت بهداشت، با حضور رئیس و معاونان مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و جمعی از مدیران، کارشناسان و ارزیابان محتوایی، با هدف ارتقای کیفیت ارزیابی دانش‌های سازمانی، تبیین نقش ارزیابان و آشنایی با فرایند‌های سامانه ملی مدیریت دانش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست آموزشی و توجیهی ارزیابان مدیریت دانش ستاد وزارت بهداشت، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، با حضور احمد جوانمرد، رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، معاونان این مرکز و جمعی از مدیران، کارشناسان و ارزیابان محتوایی واحدهای تخصصی ستاد برگزار شد.

احمد جوانمرد در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی مدیریت دانش در نظام سلامت، اظهار داشت: نظام سلامت به دلیل ارتباط مستقیم با جان انسان‌ها، نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، داده‌ها و تجربه‌های ارزشمند است و مدیریت دانش، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت خدمات، بهبود فرایندهای سازمانی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار و قابل استفاده، مدیریت دانش را فرایندی مستمر برای شناسایی، ثبت، حفظ، تسهیم و به‌کارگیری دانش دانست و بر لزوم عبور از مستندسازی صرف و حرکت به سمت کاربردی‌سازی دانش‌های سازمانی تأکید کرد.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، ارزیابان را یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش مدیریت دانش عنوان کرد و گفت: ارزیابان با تضمین کیفیت محتواهای دانشی، شناسایی تجربه‌های اثربخش و جلوگیری از انتشار اطلاعات ناقص یا نادرست، نقش مهمی در تبدیل تجربه‌های فردی به سرمایه‌ای ارزشمند برای سازمان ایفا می‌کنند.

در ادامه، محمود شریفی‌زارچی، رئیس گروه مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای استقرار نظام مدیریت دانش در نظام سلامت، به تبیین فرایند «ایده تا تجربه» و جایگاه ارزیابان در این فرایند پرداخت. وی همچنین یکسان‌سازی معیارها و منطق ارزیابی میان ارزیابان را از اهداف اصلی برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مهندس عینی، با ارائه آموزش‌های لازم درباره سامانه جدید ملی مدیریت دانش نظام سلامت، فرایندها و نحوه کار با این سامانه را برای ارزیابان تشریح کرد.

این نشست با برگزاری بخش پرسش و پاسخ و بررسی سؤالات و ابهامات ارزیابان محتوایی به پایان رسید.