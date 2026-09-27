پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ازمحکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی به دلیل حمل الکل قاچاق در رودبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار به پرونده حمل الکل اتانول قاچاق رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال محکوم کرد.
مرتضی امینی افزود: شعبه رسیدگی کننده همچنین بابت خودرو یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال محکوم کرد.
به گفته امینی، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ضمن توقف خودرو پراید در هنگام حمل، اتانول قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.