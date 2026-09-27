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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از اجرای عملیات آسفالت ۳۸۰۰ مترمربع از معابر روستای عباسآباد بخش وشمگیر شهرستان آققلا در راستای توسعه و بهسازی زیرساختهای روستایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خسروی با اشاره به نقش اجرای طرحهای عمرانی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان گفت: توسعه شاخصهای روستایی، بهسازی زیرساختها و توجه به عمران و آبادانی روستاها، از مهمترین عوامل ایجاد محیط مناسب برای زندگی و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.
وی افزود: بنیاد مسکن گلستان با اجرای طرحهای عمرانی و بهسازی معابر، تلاش میکند زمینه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی روستاییان و توسعه متوازن مناطق روستایی استان را فراهم کند.
خسروی با قدردانی از مشارکت و همراهی اهالی روستا و دهیاران در اجرای طرحهای عمرانی، گفت: همراهی مردم، دهیاران و شوراهای روستایی در کنار مساعدت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران، نقش مهمی در شتاببخشی به روند عمران و آبادانی روستاها دارد.