به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خسروی با اشاره به نقش اجرای طرح‌های عمرانی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان گفت: توسعه شاخص‌های روستایی، بهسازی زیرساخت‌ها و توجه به عمران و آبادانی روستاها، از مهم‌ترین عوامل ایجاد محیط مناسب برای زندگی و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

وی افزود: بنیاد مسکن گلستان با اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی معابر، تلاش می‌کند زمینه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی روستاییان و توسعه متوازن مناطق روستایی استان را فراهم کند.

خسروی با قدردانی از مشارکت و همراهی اهالی روستا و دهیاران در اجرای طرح‌های عمرانی، گفت: همراهی مردم، دهیاران و شورا‌های روستایی در کنار مساعدت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران، نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند عمران و آبادانی روستا‌ها دارد.