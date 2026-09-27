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زهرا افشاری، دروازهبان ۱۹ ساله و آیندهدار هندبال ایران، با امضای قراردادی یکساله به تیم آتینایکوش یونان پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آتینایکوش از تیمهای مطرح لیگ هندبال یونان به شمار میرود و در فصل پیش رو علاوه بر حضور در رقابتهای داخلی، در کاپ اروپا ۲۰۲۷-۲۰۲۶ نیز به میدان خواهد رفت.
افشاری که ۱۹ سال دارد، سال گذشته با درخشش در ترکیب تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران، نقش مهمی در قهرمانی کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان بحرین ایفا کرد و همراه با این تیم دست به تاریخسازی زد و مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.