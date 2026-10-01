مرزداران مغان، از سنگرهای دفاع مقدس تا میدان همدلی با جبهه مقاومت

مرزداران و عشایر دشت مغان، مردمانی که در هشت سال دفاع مقدس، هم در میدان نبرد و هم با پشتیبانی از رزمندگان، سهمی در دفاع از ایران داشتند؛ امروز نیز همان روحیه ایثار و فداکاری را در صحنه‌ای دیگر به نمایش گذاشته‌اند؛ از تقدیم شهید و ایثارگر تا اعلام آمادگی برای کمک به تأمین نیازهای دفاعی کشور.