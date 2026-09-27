کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز شرایط جوی آرام خواهد بود و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه آسمان استان صاف تا کمی ابری و در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی است، گفت: امروز در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: دریا در بیشتر ساعت‌ها آرام و شرایط تردد دریایی برای شناور‌های سبک مساعد خواهد بود و این شرایط جوی و دریایی فردا دوشنبه نیز پیش بینی و از روز سه شنبه افزایش باد‌های جنوب شرقی برروی مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و نیمه دوم هفته با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.