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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید اللهدادی یزد از اجرای برنامه فرهنگی ۸ شب، ۸ میدان به مناسبت هفته دفاع مقدس در میادین اصلی شهر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ نصیری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید اللهدادی یزد، گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه «۸ شب، ۸ میدان» در میادین اصلی شهر یزد در حال برگزاری است.
وی افزود: در این طرح، میادینی که محل تجمعات اصلی مردم هستند، میزبان برنامههای متنوع فرهنگی با هدف ترویج و انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس انتقال بحث ایثار و شهادت با گرامیداشت یاد شهدا بخصوص شهدای جنگ رمضان به نسل جوان هستند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید اللهدادی یزد با اشاره به برگزاری پنجمین شب این برنامه اظهار داشت: تاکنون این برنامه در میدان شهدا، میدان یعقوبی و میدان سیدگلسرخ و امشب نیز در چهار راه اطلسی برگزار شده و در سه شب آینده نیز در سه میدان دیگر شهر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ نصیری خاطرنشان کرد: تلاش شده است با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و حضور مردم، فضای مناسبی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت در نقاط مختلف شهر فراهم شود.