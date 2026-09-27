به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر سردار شهید ظریفی، دیشب پس از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره)، حرم مطهر رضوی برگزار شد.

مراسم وداع با این شهید والامقام در تجمعات شبانه نیز ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه دیشب در خیابان شهید فلاحی یک، میدان شهید مطهری و در چهارراه احمدآباد برگزار شد.

آیین تشییع پیکر سردار شهید ظریفی نیز ساعت ۹ صبح امروز از مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) برگزار و پس از آن، برای دفن به گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد، قطعه میرزاجوادآقا منتقل می‌شود.

سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، چهارشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۵ در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرز‌های ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.