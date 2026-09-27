رادیو فرهنگ در برنامه‌های یکشنبه پنجم مهرماه خود، ضمن مرور کارنامه ادبی امیرحسین فردی در برنامه «مستند فرهنگ»، به بررسی ابعاد «حکمرانی فرهنگی» در نظام آموزشی در قالب برنامه جدید «میز فرهنگ» می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه پنجم مهرماه، هم‌زمان با زادروز امیرحسین فردی، زندگی و فعالیت‌های این چهره نامدار ادبیات داستانی کودک و نوجوان را بازخوانی می‌کند.

این مستند به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و گویندگی نگین خواجه‌نصیر، فعالیت‌های وی از جمله سردبیری «کیهان بچه‌ها»، بنیان‌گذاری کتابخانه مسجد جوادالائمه و خدماتش در حوزه هنری و جشنواره شهید حبیب غنی‌پور را مرور خواهد کرد.

همچنین برنامه «میز فرهنگ» از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با موضوع «حکمرانی فرهنگی در فضا‌های آموزشی» روی آنتن می‌رود.

این برنامه با حضور دکتر عباس صفایی‌مهر و تهیه‌کنندگی اسماعیل شامانیان، ضمن آسیب‌شناسی نظام آموزشی ، تفاوت‌های بنیادین میان «مدیریت فرهنگی» و «حکمرانی فرهنگی» را بررسی کرده و شکاف میان سیاست‌گذاری‌های کلان و واقعیت‌های اجتماعی را واکاوی می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه‌ها را از رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوند.