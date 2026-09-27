دومین یادواره لاله‌های آسمانی به یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار یزد، جمعی از مسئولان و مردم در مدرسه شاهد حسین و فاطمه یزد برگزار شد.

دومین یادواره لاله‌های آسمانی به یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب

دومین یادواره لاله‌های آسمانی به یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تقی‌زاده، دبیر اجرایی دومین یادواره لاله‌های آسمانی گفت: سال گذشته نخستین دوره این یادواره در این مدرسه برگزار شد و امسال نیز دومین دوره آن با یاد و نام رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب برگزار شد.

وی افزود: تلاش کردیم آغاز سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان را با یاد و نام شهدا آغاز کنیم تا دانش‌آموزان در کنار تحصیل علم با فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری‌های شهدا نیز آشنا شوند.

دبیر اجرایی یادواره لاله‌های آسمانی ادامه داد: این مراسم با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار یزد، جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد و فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها بود.

تقی‌زاده ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین برنامه‌هایی فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت و امید به آینده در میان دانش اموزان بیش از پیش ترویج شود و دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با روحیه‌ای سرشار از امید و موفقیت آغاز کنند.