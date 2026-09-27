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اعتبار کالابرگ الکترونیکی مرحله نخست مهر ماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ از امروز فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: این اعتبار مربوط به گروه سوم مشمولان کالا برگ شهریور ماه است.
کیامرث برخورداری افزود: مشمولان میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ استفاده کنند.
وی گفت: مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی و میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.
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مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن درگاه ناشناس خودداری کنند.