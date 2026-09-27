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شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز یکشنبه پنجم مهرماه با میانگین ۸۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۹، احمدآباد، کاوه و فیض ۸۴، خیابان استانداری ۶۷، میدان انقلاب ۹۸، بهارستان غربی ۹۶، پارک زمزم ۸۸، دانشگاه صنعتی ۸۲، رودکی ۸۵، رهنان ۷۷، زینبیه ۶۹، سپاهانشهر ۸۱، فرشادی و کردآباد ۸۹، شهرک منتظری ۶۵ و میرزا طاهر ۶۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.