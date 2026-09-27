شهروندان خراسان شمالی در دویست و دهمین شب متوالی، بار دیگر با اجتماع در میدان‌های اصلی شهر با استغاثه به ولیعصر(عج) بر اتحاد و انسجام ملی و صیانت از حقوق مسلم ملت ایران در برابر استکبار جهانی پافشاری کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میدان اصلی شهر بجنورد بار دیگر شاهد حضور پرشور مردمی بود که در دویست و دهمین شب متوالی ، با استغاثه به منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان حجت بن الحسن العسکری (عج) پیام پایداری خود را در کنار همه هموطنان ایران اسلامی مخابره کردند.

این حضور گسترده، گواهی بر این حقیقت است که ملت ایران برای پاسداری از امنیت ملی، تا هر زمان که نیاز باشد در میدان خواهند ماند و انسجام و وحدت مردم انقلابی و بصیر بر دهان یاوه‌گویان خواهد کوبید و این وحدت و همدلی، مهم‌ترین سرمایه ملی در برابر توطئه‌های دشمنان است.



اجتماع گسترده مردم در خیابان ها، نشانه وفاداری و عشق عمیق به رهبر شهید و تداوم مسیر است. ایستادگی کردم، حالا معنای تازه‌ای پیدا کرده است