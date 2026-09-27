به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نوروزیان کارشناس هواشناسی گفت: امروز یکشنبه ۵ مهر، آسمان استان ابری است و بارش‌های پراکنده و ضعیف را در مناطق مختلف شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بارش‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ضعیف‌تر می‌شود و بیشتر در ارتفاعات استان رخ می‌دهد، اما از چهارشنبه با افزایش ناپایداری‌ها، میزان بارش‌ها به‌ویژه در مناطق شرقی مازندران بیشتر خواهد شد.

نوروزیان گفت: آسمان استان در روز‌های پنجشنبه و جمعه غالباً نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دریا نیز افزود: دریا امروز مواج است، اما از بعدازظهر به‌تدریج از ارتفاع موج کاسته می‌شود.