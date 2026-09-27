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ناپایداریهای جوی در مازندران با شدت و ضعف تا پایان هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نوروزیان کارشناس هواشناسی گفت: امروز یکشنبه ۵ مهر، آسمان استان ابری است و بارشهای پراکنده و ضعیف را در مناطق مختلف شاهد خواهیم بود.
وی افزود: بارشها در روزهای دوشنبه و سهشنبه ضعیفتر میشود و بیشتر در ارتفاعات استان رخ میدهد، اما از چهارشنبه با افزایش ناپایداریها، میزان بارشها بهویژه در مناطق شرقی مازندران بیشتر خواهد شد.
نوروزیان گفت: آسمان استان در روزهای پنجشنبه و جمعه غالباً نیمهابری پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت دریا نیز افزود: دریا امروز مواج است، اما از بعدازظهر بهتدریج از ارتفاع موج کاسته میشود.