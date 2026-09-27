به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این وبینار با هدف ارتقای دانش و سواد سایبری فعالان حوزه روابط عمومی برگزار شد و در آن مهم‌ترین تهدید‌های سایبری، راهکار‌های پیشگیری و الزامات صیانت از اطلاعات سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.

سید یاسر فخرموسوی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور مجلس و استان‌های دانشگاه ملی مهارت، در این وبینار با بیان اینکه روابط عمومی‌ها به دلیل دسترسی به اطلاعات سازمانی و ارتباط مستقیم با رسانه‌ها و افکار عمومی، یکی از حلقه‌های مهم زنجیره امنیت اطلاعات هستند گفت : مسئولان روابط عمومی باید امنیت سایبری را بخشی از مسئولیت حرفه‌ای خود بدانند.

وی افزود: دقت در دریافت و انتشار اطلاعات، استفاده از رمز‌های عبور قوی، احراز هویت دومرحله‌ای و پرهیز از باز کردن لینک‌ها و فایل‌های ناشناس، از مهم‌ترین اصولی است که باید در فعالیت روزمره روابط عمومی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

علی احسان سیف، معاون روابط دانشگاه ملی مهارت کشور، نیز با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی دانش فعالان روابط عمومی گفت: برگزاری برنامه‌های تخصصی و روزآمد می‌تواند در ارتقای مهارت همکاران روابط عمومی و بهبود فرآیند‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی دانشگاه مؤثر باشد.

علیرضا نعیمی‌صدیق، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان و مدرس وبینار، نیز گفت: امنیت سایبری تنها مسئولیت واحد فناوری اطلاعات نیست و کارکنان روابط عمومی به دلیل فعالیت در سامانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باید با تهدید‌هایی مانند فیشینگ و مهندسی اجتماعی آشنا باشند.

مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان، نیز ارتقای سواد سایبری روابط عمومی‌ها ضرورتی برای صیانت از اطلاعات و اعتبار دانشگاه دانست.