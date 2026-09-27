فریدون ناصحی نوازنده پیانو، در نخستین اجرای پاییزه خود، ۸ و ۹ومهرماه، آثاری از ۷ آهنگساز موسیقی کلاسیک جهان را در تالار رودکی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در این کنسرت ناصحی «سمفونی شماره ۴۰» اثر ولفگانگ آمادئوس موتزارت، «سونات آپاسیوناتا» از لودویگ وان بتهوون، «سرناد» از فرانتس شوبرت، «اتود‌های شماره ۴، ۱۳ و ۲۴» از فردریک شوپن و همچنین «لیبرتانگو» از ساخته‌های آستور پیاتزولا، «اتود شماره ۳ (لاکامپانلا)» از ساخته‌های مشترک لیست – پاگانینی و در نهایت «اتود شماره ۶» اثر فیلیپ گلس را روی صحنه اجرا می‌کند.

رسیتال پیانو فریدون ناصحی، شامگاه چهارشنبه و پنج‌شنبه ۸ و ۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از طریق سایت ایران‌کنسرت تهیه کنند.