به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نخستین دوره مربیگری رشته بسکتبال به میزبانی شهرستان دیواندره برگزار شد.

در این دوره که از ۲۸ شهریور تا دوم مهرماه برگزار شد، ۳۵ مربی در ۲ بخش آقایان و بانوان از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان و کردستان حضور داشتند.

این دوره با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مربیان رشته بسکتبال و توسعه آموزش‌های تخصصی این رشته برگزار شد.

فرزاد خاکی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان نیز به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در حاشیه سفر به دیواندره و بازدید از اماکن ورزشی این شهرستان، از روند برگزاری و نحوه میزبانی این دوره مربیگری بازدید کرد.

در جریان این بازدید، روند برگزاری دوره و شرایط میزبانی شهرستان دیواندره مورد بررسی قرار گرفت.