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در یکی از شرکتهای شهرک صنعتی بوعلی دلیجان، کارگری در حین کار با دستگاه پلیاستر دچار نقص عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، وقوع حادثه در یکی از واحدهای صنعتی قطب صنعتی بوعلی دلیجان به این مجموعه گزارش شد و کارشناسان فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه مردی ۴۷ ساله هنگام کار با دستگاه پلیاستر دچار حادثه شده و هر دو دست او از ناحیه زیر آرنج قطع شد.
کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل کردند.