به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، وقوع حادثه در یکی از واحد‌های صنعتی قطب صنعتی بوعلی دلیجان به این مجموعه گزارش شد و کارشناسان فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه مردی ۴۷ ساله هنگام کار با دستگاه پلی‌استر دچار حادثه شده و هر دو دست او از ناحیه زیر آرنج قطع شد.

کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل کردند.