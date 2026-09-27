دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان برگزار شد و طی آن هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری با حریفان شان رقابت کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در خطر آتش ایستادند.

دور مقدماتی در دو بخش دقت و سرعت و طی دو روز برگزار می‌شود و در پایان با احتساب امتیاز دو بخش، ۸ فینالیست معرفی خواهند شد.

امروز در پایان بخش دقت هانیه رستمیان ۲۹۱ امتیاز به دست آورد و سامیه یاسی و زینب طوماری نیز به ترتیب ۲۷۷ و ۲۷۵ امتیاز ثبت کردند. در بخش تیمی نیز تیم کشورمان متشکل از رستمیان، یاسی و طوماری ۸۴۳ امتیاز به دست آوردند. این رقابت‌ها فردا در بخش سرعت پیگیری می‌شود.