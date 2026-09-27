به مناسبت هفته دفاع مقدس، محفل شعرخوانی بی‌خزان در یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این برنامه محمد رسولی، محمد جواد شرافت، حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیعی، حامد صافی، مرتضی حیدری آل‌کثیر، علی زارعی رضایی، زهرا شعبانی، حسین علیپور و سیدمجتبی مشرف اشعار خود را در در وصف قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت قرائت کردند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این مراسم گفت: شعر می‌تواند بخشی از خاطرات و روایت‌های دفاع مقدس را با زبانی ماندگار به نسل‌های جدید منتقل کند و ظرفیت ادبیات برای بازخوانی این بخش از تاریخ باید مورد توجه قرار گیرد.

زضا نجاتی با اشاره به محتوای «بی‌خزان» افزود: در این برنامه شاعران روایت‌های متفاوتی از شهدا، ایثار و فداکاری ارائه کردند و همین تنوع نگاه، امکان بازخوانی تجربه دفاع مقدس از زاویه ادبیات را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی خوزستان گفت: این استان به دلیل سابقه خود در دوران دفاع مقدس، زمینه گسترده‌ای برای تولیدآثار ادبی و هنری با این موضوع دارد و برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند به استمرار این جریان کمک کند.

رئیس حوزه هنری خوزستان نیز در محفل شعرخوانی بی خزان گفت: در طراحی «بی‌خزان» ازظرفیت شاعران ملی و استانی استفاده شد و در کنار شاعران خوزستانی، شاعرانی از تهران و دیگر شهر‌ها نیز در این محفل حضور داشتند.

حجت الاسلام سید محمد هادی شفیعی ادامه داد: برنامه به شعرخوانی محدود نشد و بخش‌هایی با محوریت شهدای شاخص و شهدای خوزستانی نیز در نظر گرفته شد؛ همچنین خاطرات برخی شاعران از دیدار با امام شهید بازخوانی شد تا این بخش از برنامه در کنار شعر و روایت‌های هنری قرار گیرد.

وی با اشاره به ساختار متفاوت «بی‌خزان» تصریح کرد: تلاش شد با ترکیب شعر، خاطره و نمایش، برنامه از قالب معمول شب‌های شعر فاصله بگیرد و بخش‌های مختلف آن در یک روایت واحد قرار گیرد.

در بخش نمایشی این آیین، گروه تئاتر ازدهار نمایش «گهواره آب» را اجرا کرد. این اثر برگزیده جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی و راه‌یافتهبه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است.

پایان‌بخش مراسم نیز به بزرگداشت شهید ایمان خلیلی‌نژاد، از شهدای خوزستانی ناو دنا، اختصاص داشت. پس از معرفی شهید و پخش کلیپی از زندگی و یاد این حماسه ساز وطن، از پدر و همسر این شهیدگرانقدر تجلیل شد.

آیین شب شعر «بی‌خزان» به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با مشارکت شرکت نفت و گاز اروندان، اداره‌کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان خوزستان و شهرداری اهواز برگزار شد.