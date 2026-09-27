آیت‌الله شبیری زنجانی عالمی عامل، فقیهی وارسته، محققی دقیق و برجسته و از ارکان حوزه علمیه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام اسدالله جوانمرد استاد حوزه در آیین بزرگداشت آیت‌الله شبیری در مسجد شامخی کاشان با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: در اطلاعیه‌ها و پیام‌های مراجع تقلید، استادان و شخصیت‌های مختلف، از ایشان به‌عنوان یکی از ارکان حوزه یاد شده است.

وی افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی بر نفس خود مسلط بود، از شهرت پرهیز داشت و عالمانی ازجمله رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای از محضر درس ایشان بهره بردند.

حجت الاسلام جوانمرد گفت: علما، بزرگان، فضلا و طلبه‌ها باید روش علمی و اجتهادی این شخصیت بزرگ را بررسی کنند.