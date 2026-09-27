به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت:.مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت،نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی را به صورت مستمر در دستور کار دارند.

سرگرد نصیر کوهزادی افزود: در بازرسی از اماکن شهرستان خرم‌آباد سه واحد صنفی که تحت پوشش فعالیت صنفی، در حال توزیع خرده فروشی انواع مواد مخدر، قرص‌های مخدر و روانگردان بودند، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر و کشف مقادیری مواد مخدر ، قرص مخدر و روانگردان غیرمجاز ،مهر و موم شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان بیان کرد:همچنین دو واحد صنفی متخلف هم به علت گرانفروشی، کم‌فروشی و تضییع حقوق شهروندان، با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی مهر و موم شد.

سرگرد کوهزادی با تأکید بر حمایت پلیس از حقوق مردم، گفت: رعایت انصاف و قانون‌مداری در شرایط اقتصادی موجود، مطالبه جدی از اصناف است و از کسبه‌ای که با درک شرایط معیشتی مردم در کنار شهروندان هستند، قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلف صنفی دارد و پلیس با واحدهای صنفی متخلف برابر قانون برخورد خواهد کرد.