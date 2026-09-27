پخش زنده
امروز: -
در طرح دو هفته ای مقابله با قاچاق سوخت، ۱۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در عنبرآباد استان کرمان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از اجرای موفق طرح دو هفتهای مقابله با قاچاق سوخت و کشف ۱۳۵ هزار لیتر فرآوردههای نفتی خارج از شبکه توزیع خبر داد.
سرهنگ بژندی با اعلام این خبر گفت: در این عملیات که با همکاری دستگاه قضایی، اداره تعزیرات حکومتی و شرکت نفت اجرا شد، مأموران پلیس آگاهی موفق شدند این میزان سوخت را از ۲۳ دستگاه خودروی شوتی، ۲ باب منزل دپوی سوخت و همچنین جایگاههای عرضه سوخت کشف کنند.
وی با اشاره به توقیف ۲۳ خودروی متخلف و معرفی ۲۱ متهم به دستگاه قضایی، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت در برابر سودجویان ایستاده و حفظ سرمایههای ملی و مبارزه با قاچاق، خط قرمز مجموعه انتظامی است.