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طلایی مقدم: چهار مورد از پنج مجوز مورد نیاز برای اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ خط دوم آب شرب استان یزد دریافت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در سیوپنجمین جلسه شورای آب استان که به ریاست استاندار و با حضور اعضای شورا و دستگاههای نظارتی برگزار شد گفت: در این نشست موضوعات مختلف حوزه آب استان از جمله خط دوم آب شرب و خط دوم انتقال آب خلیج فارس بررسی شد.
طلایی مقدم افزود: در خصوص خط دوم آب شرب استان برای دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ پنج موضوع و مجوز مورد نیاز بود که تاکنون چهار مورد آن اخذ شده و تنها موضوع مربوط به محیط زیست باقی مانده است که با جدیت در حال پیگیری است.
وی درباره خط دوم انتقال آب خلیج فارس نیز گفت: در این طرح مشکل خاصی از نظر مجوزهای کمیسیون ماده ۲۳ وجود ندارد و مهمترین موضوع تأمین منابع مالی است که پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت شهید رئیسی درباره استفاده از حقوق دولتی معادن اقدامات لازم برای تأمین منابع مالی انجام شده و بخش قابلتوجهی از اعتبارات مورد نیاز تأمین شده است.
وی گفت: عملیات اجرایی دو قطعه نخست خط دوم انتقال آب خلیج فارس از سمت دریا آغاز شده و این خط پس از عبور از استان کرمان، وارد استان یزد خواهد شد، از ظرفیت انتقالیافته بخشی برای تأمین آب شرب و بخشی برای مصارف صنعتی اختصاص خواهد یافت و برای قطعه چهارم واقع در استان یزد نیز تلاش میشود عملیات اجرایی بهزودی آغاز شود.
طلایی مقدم همچنین از بررسی موضوع صرفهجویی و بازتخصیص آب در بخش صنعت خبر داد و افزود: در مواردی که طی سالهای گذشته تخصیص آب به واحدهایی انجام شده، اما طرح مربوطه اجرایی نشده است موضوع در جلسات متعدد بررسی شده تا این ظرفیت آبی به واحدهای واجد شرایط از جمله طرحهای مرتبط با انرژی و واحدهای منطبق با برنامه یزد پایدار اختصاص یابد.