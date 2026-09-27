پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از ابطال ۶ پرواز رفتوبرگشت در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید علیاکبر سیدی گفت: به دنبال اعمال محدودیتهای عملیاتی برای بخشی از ناوگان هواپیماهای MD، پروازهای روز یکشنبه ۵ مهرماه و سهشنبه ۷ مهرماه شرکت هواپیمایی چابهار ایر و همچنین پرواز روز دوشنبه ۶ مهرماه شرکت هواپیمایی ایرانایرتور که با ناوگان MD انجام میشد، ابطال شده است.
وی افزود: در مجموع ۳ پرواز رفتوبرگشت، معادل ۶ پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران تحت تأثیر این محدودیت قرار گرفته و از برنامه پروازی این هفته فرودگاه بیرجند خارج شده است.
مدیر کل فرودگاههای استان گفت: در صورت رفع محدودیتهای مربوط به بهرهبرداری از ناوگان MD، پروازهای این مسیر از هفته آینده برقرار خواهد شد.