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عضو گروه طبیعتگردی همنوردان فرهنگی خلخال گفت: در جریان گلگشت سحرگاهی گروه در طبیعت روستای مجره، موفق به یافتن و برداشت یک قارچ ۱۷۳۰ گرمی شدیم که میتوان آن را هدیهای از طبیعت زیبای این منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل احمد فرجی، عضو گروه طبیعتگردی همنوردان فرهنگی خلخال، از کشف و برداشت قارچ یک هزار و ۷۳۰ گرمی در طبیعت روستای مجره این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در آخرین روز شهریورماه، در جریان گلگشت سحرگاهی گروه در طبیعت روستای مجره، موفق به یافتن و برداشت این قارچ شدیم که میتوان آن را هدیهای از طبیعت زیبای این منطقه دانست.
وی با اشاره به برنامههای هفتگی این گروه افزود: گروه همنوردان فرهنگی خلخال هر هفته با انتخاب یکی از مسیرهای طبیعتگردی شهرستان، راهی مناطق مختلف میشود و این هفته نیز مسیر روستای مجره را از راه قدیم جنگل این روستا در پیش گرفتیم و این گلگشت سحرگاهی روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه رأس ساعت ۷ صبح انجام شد.
این عضو گروه طبیعتگردی همنوردان فرهنگی خلخال با اشاره به محل کشف این قارچ ادامه داد: قارچ مذکور در دامنهها و ارتفاعات سرسبز روستای مجره پیدا شد و با تلاش و زحمات سید سجاد مؤذنی برداشت و در معرض دید قرار گرفت.
فرجی در پایان تصریح کرد: این گروه متشکل از فرهنگیان بازنشسته است و اعضای آن تلاش میکنند با حضور در طبیعت و انتخاب مسیرهای مختلف، از ظرفیتها و زیباییهای طبیعی شهرستان خلخال بهرهمند شوند.