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وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با همتایان و مقامات دیگر کشورها دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه رایزنیهای خود با وزرای امور خارجه کشورهای حاضر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند دیدار و گفتوگو کرد.
وزرای امور خارجه ایران و هند در این دیدار درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، عهدشکنی آمریکا و رویکرد تجاوزکارانه این کشور علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تعرض علیه کشتیرانی تجاری ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه و تنگه هرمز دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن طرفهای متجاوز تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همتای هندی خود را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و تفاهم ایران و عمان در مورد برقراری مسیر ایمن برای کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین تداوم تلاشهای میانجیگران در ابلاغ شروط و مولفههای ضروری برای بازگشت به روند دیپلماسی قرار داد.
وزرای امور خارجه ایران و هند ضمن بررسی تحولات در محیط همسایگی دو کشور بر اهمیت استفاده از همه ظرفیتها برای بهبود امنیت و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه تأکید کردند.
در این دیدار همچنین درباره پیگیری اجرای تفاهمهای دو کشور در زمینههای گوناگون اقتصادی و تجاری و نیز تقویت رایزنیها در سطوح عالی تبادل نظر شد.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه نیکاراگوئه
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با وزیر خارجه نیکاراگوئه دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی در نیویورک
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، همتای عربستانی را در جریان تفاهم ایران و عمان درباره مسیرهای تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز قرار داد.
وزیر امور خارجه با اشاره به عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت اعتماد، به ویژه در زمینه سازوکارهای امنیتی مبتنی بر تعامل بین کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد همه طرفهای موثر منطقهای با در نظر گرفتن تجربه ناگوار ۷ ماه اخیر و سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات برخی طرفهای منطقهای جهت تدارک و اجرای تجاوز نظامی علیه ایران، در این راستا با هم همکاری کنند.
در این دیدار درباره روابط دوجانبه تهران - ریاض و اهمیت تلاش دوجانبه برای ارتقای روابط در عرصههای مورد علاقه مشترک نیز گفتوگو و تبادل نظر شد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با تامفلچر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه
دیدار وزیر خارجه با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل
وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با آقای خلیل الرحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتوگو کرد.
سید عباس عراقچی در این دیدار ضمن تبریک انتخاب آقای خلیل الرحمن به عنوان رئیس هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اهمیت نقشآفرینی جدی ریاست مجمع برای صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد تاکید کرد.
وی همچنین ابراز اطمینان کرد که دوران ریاست خلیلالرحمن بر مجمع عمومی برخلاف دوران رئیس قبلی که سوگیریها و سیاسیکاریهای مخربی در فعالیت ریاست مجمع وجود داشت مبتنی بر رویکردی حرفهای متوازن و مسئولانه و متوازن باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شعار اصلی هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی یعنی «بازسازی اعتماد به سازمان ملل متحد» خاطرنشان کرد: احیای اعتماد به سازمان ملل بیش از همه مستلزم توقف نقضهای فاحش اصول بنیادین منشور به ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها و منع توسل به زور مندرج در بند ۲ منشور، جلوگیری از استفاده ابزاری از شورای امنیت و نیز خاتمه دادن به بیکیفرمانی عاملان و آمران جنایات شدید بینالمللی خصوصا تجاوز، نسلکشی و جنایات جنگی ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی است.
وزیر امور خارجه کشورمان، رئیس مجمع عمومی را در جریان تحولات مرتبط با صلح و امنیت منطقه غرب آسیا متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد و خاطرنشان کرد تجاوز نظامی آمریکایی- اسرائیلی که در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حین مذاکرات هستهای شروع شد و تا امروز به اشکال مختلف از جمله محاصره دریایی و تحریم اقتصادی ادامه یافته است هیچ منطقی جز زورگویی و قلدری ندارد و وضعیت ناامنی موجود در تنگه هرمز نیز نتیجه همین اقدامات تجاوزکارانه و مداخلهجویانه است.
آقای خلیل الرحمن نیز ضمن ابراز خشنودی از ملاقات با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به تعامل حرفهای با همه کشورهای عضو جهت ایفای مسئولیتهای مجمع عمومی تاکید کرد.
دیدار وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در نیویورک
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه رایزنیهای خود با وزرای امور خارجه کشورهای حاضر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد.
وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در این دیدار درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از جمله ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ شروع شد و تاکنون به اشکال مختلف ادامه یافته است.
وزیر امور خارجه با قدردانی از ترکیه به خاطر مساعی این کشور برای تقویت صلح و امنیت در منطقه تصریح کرد: پیمانشکنی آمریکا باعث شد تفاهم اسلامآباد کمتر از ۳ هفته بعد از امضاء نقض شود و پیامدهای آن کل منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت اهتمام همه کشورهای منطقه نسبت به احیای صلح و امنیت از طریق تقویت اعتماد متقابل به ویژه خودداری از تبعیت از اقدامات مداخله جویانه و غیرقانونی آمریکا در اشکال نظامی و اقتصادی تاکید کرد و آمادگی ایران را برای تشریک مساعی در این مسیر اعلام کرد.
در این دیدار همچنین درباره مناسبات دوجانبه ایران-ترکیه و راههای گسترش مراودات در زمینههای مورد علاقه طرفین تبادل نظر شد.
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مالزی
وزیر امور خارجه کشورمان با محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی دیدار و گفتوگو کرد.
سیدعباس عراقچی ضمن تقدیر از مواضع اصولی مالزی در محکومکردن تجاوز نظامی علیه ایران و جنایتهای جنگی ارتکابی بر عزم ایران برای دفاع از امنیت و حاکمیت ملی خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه و مداخلهجویانه آمریکا تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان، تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، پیمانشکنی آمریکا و تروریسم اقتصادی آن علیه مردم ایران را تشریح نمود و تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه باید برای صیانت از منافع مشترک و مقابله با قانونشکنی و یکجانبهگرایی مخرب آمریکا تلاش کنند.
عراقچی همچنین همتای مالزیایی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز از جمله وضعیت تفاهم دوجانبه ایران - عمان در خصوص تعیین مسیرهای ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز قرار داد و تصریح کرد تنها عامل تداوم ناامنی در این آبراه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا است.
در این دیدار درباره ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی از جمله در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و سایر کشورهای منطقه گفتوگو شد.
دو طرف همچنین بر تداوم رایزنیها و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مورد علاقه مشترک تأکید کردند.