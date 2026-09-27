

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۷۰ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان، با کمک خیران، ستاد دیه استان، ستاد دیه کشور، گذشت شکات و بهره مندی از تسهیلات بانکی از زندان آزاد شدند.

حسین پور با بیان اینکه کل مبلغ بدهی این زندانیان ۴۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان بوده است، افزود: با دعوت از شکات توسط مددکاران زندان و ستاد دیه خراسان جنوبی ۱۰۲ میلیارد و ۶۹ میلیون تومان، گذشت شاکی اخذ شد.

وی گفت: برای آزادی این مددجویان ۵ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان از طریق ستاد دیه پرداخت شد، ۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک‌های عامل به مددجویان اعطاء شده است و ۱۵۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان اعسار این پرونده‌ها در دادگستری‌های استان پذیرفته شد و همچنین مبلغ آورده محکومان ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان بوده است.

مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۲۲۸ زندانی غیرعمد واجد شرایط کمک در خراسان جنوبی در زندان هستند که چشم انتظار کمک خیرین هستند.