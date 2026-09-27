به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره شیلات شهرستان میناب گفت: این فصل صید پس از اجرای طرح دریابست و براساس نتایج بررسی‌های کارشناسی و پژوهشی آغاز و ۶۹ شناور مجاز صید میگو در شهرستان میناب فعالیت خود را در صیدگاه‌های تعیین شده آغاز کردند.

معین دهقانی گفت: صیدگاه‌های میگوی هرمزگان از شهرستان سیریک تا درگهان درشهرستان قشم ادامه دارد و هر ساله با مشارکت جامعه صیادی، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و رونق اقتصادی مناطق ساحلی ایفا می‌کنند.

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