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فصل صید میگو از دیروز ۴ مهر ۱۴۰۵ در صیدگاههای هرمزگان با ۶۹ شناور مجاز صید میگو آغاز شد. صیدگاههای میگوی هرمزگان از شهرستان سیریک تا درگهان درشهرستان قشم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره شیلات شهرستان میناب گفت: این فصل صید پس از اجرای طرح دریابست و براساس نتایج بررسیهای کارشناسی و پژوهشی آغاز و ۶۹ شناور مجاز صید میگو در شهرستان میناب فعالیت خود را در صیدگاههای تعیین شده آغاز کردند.
معین دهقانی گفت: صیدگاههای میگوی هرمزگان از شهرستان سیریک تا درگهان درشهرستان قشم ادامه دارد و هر ساله با مشارکت جامعه صیادی، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و رونق اقتصادی مناطق ساحلی ایفا میکنند.
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