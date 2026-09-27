ایران در نخستین حضور رشته ترامپولین در بازی‌های آسیایی، برای نخستین‌بار دو نماینده در فینال این رقابت‌ها داشت و با کسب رتبه‌های پنجم و ششم، به کار خود در این مسابقات پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پرونده نخستین حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی با صعود تاریخی آریا محمدعبدی و محمد سعیدآبادی به فینال این رقابت‌ها و کسب رتبه‌های پنجم و ششم به پایان رسید.

آریا محمدعبدی که در مرحله مقدماتی برای نخستین‌بار در تاریخ ترامپولین ایران موفق به صعود به فینال بازی‌های آسیایی شده بود، در مرحله نهایی با ثبت امتیاز ۵۷.۵۷ در جایگاه پنجم قرار گرفت.

محمد سعیدآبادی، دیگر نماینده ایران نیز پس از عملکرد موفق در مرحله مقدماتی و صعود به فینال، در مرحله نهایی امتیاز ۵۳.۷۶ را به ثبت رساند و در جایگاه ششم ایستاد.

بدین ترتیب، ایران در نخستین حضور رشته ترامپولین در بازی‌های آسیایی، برای نخستین‌بار دو نماینده در فینال این رقابت‌ها داشت و با کسب رتبه‌های پنجم و ششم، به کار خود در این مسابقات پایان داد.