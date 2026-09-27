پخش زنده
امروز: -
به مناسبت پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان تیم فوتسال جنوب عراق در دیداری دوستانه به مصاف تیم منتخب خرمشهر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در سالروز شکست حصر آبادان تیم فوتسال جنوب عراق که در لیگ برتر فوتسال این کشور حضور دارد برای گرامیداشت شهدای جنگهای تحمیلی اول تا سوم و همچنین شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با سفر به خرمشهر دیداری دوستانه را مقابل تیم منتخب فوتسال خرمشهر برگزار کرد.
در پایان این دیدار تیم منتخب خرمشهر با نتیجه ۲ بر صفر میهمان خود تیم جنوب عراق را شکست داد.
سید هاشم الموسوی مدیر کمیته المپیک بصره عراق در خرمشهر گفت: برادری و دوستی میان دو کشور و دو ملت روز به روز بیشتر و عمیقتر میشود و ما ایران را کشور خود میدانیم
نشات محمد سرمربی این تیم هم گفت: ایران برای ما خانه خود ماست و هیچ تفاوتی میان ما و برادران ایرانیمان نیست، ضمن اینکه کیفیت بالای فوتسال ایران باعث شده تا در لیگ فوتسال عراق تعداد پرشماری از بازیکنان ایرانی حضور داشته باشند و این نزدیکی دو کشور را به یکدیگر نمایان میسازد.