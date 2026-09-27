پخش زنده
امروز: -
بمناسبت هفته دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش در جاسک خدمات درمانی رایگان ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگکننده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در این طرح، خدمات ویزیت توسط پزشکان متخصص داخلی و زنان، پزشکان عمومی، خدمات پرستاری و ارائه دارو بهصورت کاملاً رایگان به مردم شهرستان جاسک ارائه میشود.
امیر دریادار جلیل مقدم افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود و به مناسبت هفته دفاع مقدس، در مناطق مختلفی که پایگاهها و مناطق دریایی این نیرو مستقر هستند، اقدام به برپایی مراکز و بیمارستانهای درمانی و ارائه خدمات پزشکی رایگان کرده است.
وی گفت: این طرح در شهرستان جاسک نیز با محوریت ارائه خدمات درمانی به مردم آغاز شده و از روز جمعه ۳ مهر فعالیت خود را آغاز شده است و به مدت سه روز ادامه دارد.
بیشتربخوانید:ویزیت رایگان پزشکی در بخش بندزرک میناب
معاون هماهنگکننده نیروی دریایی ارتش افزود: خدمترسانی نیروهای مسلح و نیروی دریایی ارتش به مردم مناطق و پایگاههای دریایی، در طول سال نیز صورت میگیرد، اما به مناسبت هفته دفاع مقدس، این خدمات در نقاط مختلف با گستردگی و رویکرد ویژهای ارائه میشود.