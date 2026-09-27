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سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ نوشت: سرباز، واژهای آمیخته با مسئولیت، فداکاری و ایثار است؛ عنوانی که در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، همواره با مردانگی و ازخودگذشتگی در راه میهن و مردم همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به مناسبت روز سرباز پیام تبریک صادر کرد: در پیام فرمانده انتظامی تهران بزرگ آمده است.
«روز سرباز» فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جوانانی است که با احساس مسئولیت، ایمان و غیرت، بخشی از بهترین سالهای جوانی خود را در مسیر خدمت به مردم، صیانت از میهن و دفاع از امنیت و آرامش ایران اسلامی سپری میکنند.
سرباز، واژهای آمیخته با مسئولیت، فداکاری و ایثار است؛ عنوانی که در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، همواره با مردانگی و ازخودگذشتگی در راه میهن و مردم همراه بوده است.
از روزهای حماسه و ایثار دفاع مقدس هشتساله تا حوادث و آزمونهای بزرگ سالهای اخیر، سربازان در کنار دیگر مدافعان این سرزمین، در صف خدمت و دفاع حضور داشتهاند و جمعی از آنان نیز جان عزیز خود را در راه ایران اسلامی تقدیم کردهاند.
امروز در گرامیداشت روز سرباز، یاد و نام همه شهدای سرباز در طول تاریخ پرافتخار دفاع از این مرز و بوم را گرامی میداریم؛ از شهدای سربازی که در هشت سال دفاع مقدس جان خود را فدای میهن کردند تا شهدای سرباز جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان که در آزمونی دیگر، با ایستادگی و فداکاری، نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای ایران اسلامی ماندگار ساختند.
بیتردید، امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری مردانی است که در لحظههای دشوار، خدمت و دفاع از مردم و میهن را بر آسایش خود مقدم دانستند؛ و در این میان، شهدای سرباز، جایگاهی ارزشمند و ماندگار در حافظه ملت ایران دارند.
اینجانب فرارسیدن روز سرباز را به همه سربازان عزیز و خانوادههای محترم آنان صمیمانه تبریک عرض میکنم و از تلاش، تعهد و مجاهدت این جوانان در عرصههای مختلف خدمتگزاری به مردم قدردانی مینمایم.
امید است دوران سربازی، برای جوانان این مرز و بوم، فرصتی برای کسب تجربه، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و خدمت به مردم و سرمایهای ارزشمند برای ادامه مسیر زندگی باشد.
با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای سرباز و ادای احترام به خانوادههای معظم آنان، از درگاه خداوند متعال برای همه سربازان عزیز، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون و برای شهدای گرانقدر، علو درجات و همنشینی با شهیدان والامقام مسئلت دارم.