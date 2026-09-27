سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد و نماینده استان کردستان در نخستین دیدار خود میهمان مس رفسنجان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برنامه هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام شد و بر این اساس، تیم یاسام کردستان در نخستین گام رقابت‌های این فصل به مصاف مس رفسنجان می‌رود.

این دیدار روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهدای رفسنجان برگزار خواهد شد.

نماینده کردستان در حالی فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور را آغاز می‌کند که در نخستین هفته باید در دیداری خارج از خانه برابر مس رفسنجان قرار گیرد.