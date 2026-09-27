سهم تعاونیهای استان بوشهر در اشتغال و تولید افزایش یابد
استاندار بوشهر با تأکید بر ارتقای بهرهوری، خواستار افزایش سهم تعاونیهای استان بوشهر در اشتغال و تولید و درآمد سرانه و ثروت ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
ارسلان زارع در نشست شورای توسعه تعاون استان و آیین اختتامیه جشنواره تعاونیهای برتر استان با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای اقتصاد دریامحور، آبزیپروری، کشاورزی و صنایع انرژی گفت: تعاون صرفاً یک شیوه فعالیت اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی غنی است که از مشارکت فعالانه مردم و نگاه مترقی دین مبین اسلام برخاسته است.
وی با بیان اینکه باید تلاش شود سهم بیشتری از اشتغال، سرمایهگذاری و تولید به بخش تعاون اختصاص یابد تصریح کرد: مردم با جمعآوری دانش، تجربه و سرمایههای خرد، بستری مناسب برای توسعه همهجانبه استان و کشور فراهم میکنند.
استاندار بوشهر با اشاره به وجود حدود ۴۰۰۰ شرکت تعاونی در استان، اضافه کرد: لازم است تعاونیهای غیرفعال و راکد استان شناسایی و زمینه راهاندازی آنها با حمایتهای ویژه از جمله تأمین سرمایه درگردش آنها فراهم شود.
زارع با تأکید بر لزوم رفع موانع حقوقى و اداری پیشروی تعاونیها خاطرنشان کرد: برخی از این شرکتهای تعاونی به دلیل مشکلات مقرراتی دچار رکود شدهاند که رسیدگی به این موارد در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای پیشرو در جلسات ستاد ملی افزود: تلاش میشود با حضور فعال در این نشستها، گرههای موجود در مسیر فعالیت تعاونیهای استان باز شود.
زارع با انتقاد از خروج برخی سرمایهها از استان گفت: باید با بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اعتماد، زمینه برای هدایت این سرمایهها به سمت طرحها و پروژههای داخلی فراهم شود.
استاندار بوشهر با تأکید بر ارتقای بهرهوری و عملکرد، خواستار افزایش سهم تعاونیهای استان بوشهر در اشتغال و تولید و ثروت ملی شد و ابراز داشت: سهم تعاونیهای استان بوشهر در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و برای بهبود محیط کسبوکار، همکاری بانکها برای حل مشکلات تعاونیها افزایش یابد.
در این نشست، از ۷ تعاونی برتر ملی و استانی تجلیل شد.