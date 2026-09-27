به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پس از تجاوز عراق به خاک ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و اشغال سریع بخش‌هایی از ایران، خرمشهر مهمترین شهر بندری ایران پس از ۴۰ روز مقاومت دلیرانه، به دست دشمن افتاد.

پس از سقوط خرمشهر دشمن تلاش کرد تا از طریق شرق کارون و شمال بهمنشیر، آبادان را نیز اشغال کند که با این وضعیت آبادان در یک محاصره ۳۳۰ درجه‌ای قرار می‌گرفت.

حصر آبادان باید شکسته شود. این جمله فرازی از سخنان امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب درباره محاصره شهر آبادان و ضرورت دفاع از مرز‌ها به نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است.

رزمندگان سرفراز کشور از تمام ارگان‌ها با دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین عملیات دوران دفاع مقدس با نام عملیات ثامن الائمه را برای شکست حصر آبادان طرح ریزی کردند.

ثامن الائمه از مهمترین نبرد‌های دوران دفاع مقدس است که سبب شکسته شدن حصر آبادان و ناکامی رژیم بعث در دستیابی به این شهر شد.

طرح عملیات در ۱۵ شهریور ۱۳۶۰ تکمیل و سرانجام در ساعت ۱ بامداد روز ۵ مهر ۱۳۶۰ با رمز مقدس نصر من الله و فتح قریب به منظور باز پس گیری پل‌های روی کارون و شکست محاصره آبادان آغاز شد.

نیرو‌های اسلام با رعایت اصل غافلگیری کامل و پس از گسترش روی خط به طور ناگهانی بر مواضع مقدم دشمن هجوم برده و خاکریز‌های اولیه دشمن را بدون زد و خورد اشغال کردند.

با سپری شدن تاریکی، نیرو‌های هوایی طرفین وارد کارزار شدند و هلیکوپتر‌ها نیز به پرواز درآمدند و پشتیبانی آتش‌های توپخانه هر دو طرف با شدت هر چه تمام‌تر به مرحله اجرا درآمد و دشمن نیز نیرو‌های احتیاط خود را در منطقه شمال محور ماهشهر- آبادان وارد عمل نمود.

ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام با وجود گرمای شدید، مقاومت سرسختانه دشمن را در هم شکست و بعد از ۴۲ ساعت تلاش مداوم لشگر ۷۷ خراسان و رزمندگان سپاه و نیرو‌های مردمی عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید و نیرو‌های دشمن در منطقه عملیاتی خسارات سنگینی را متحمل شدند.

سربازان دلاور ایران از همان روز‌های نخست عملیات با آزادسازی جاده ماهشهر- آبادان به رژیم بعث ضربه‌ای سنگین وارد ساختند و با پیشروی به طرف هدف‌های از پیش تعیین شده، دشمن را مجبور به عقب نشینی و در نهایت منطقه سرپل حفار را آزاد کردند.

رزمندگان ما با تصرف منطقه شرق کارون و با پاکسازی منطقه، پایان بخش حصر ۳۴۹ روزه آبادان شدند و اینگونه عملیات ثامن الائمه را با موفقیت به پایان رساندند.

باید گفت پیروزی در این نبرد با اتحاد و همدلی ملت در سایه ولایت پذیری و پیروی از رهنمون‌های رهبری فرزانه تبلور یافت و از اقتدار، صلابت و ایثار رزمندگان این مرز وبوم حکایت داشت.