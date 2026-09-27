آریا مام‌عبدالله و محمدسعید آبادی ژیمناست‌های ترامپولین مردان ایران به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کردند.

ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود تاریخی ۲ ژیمناست ترامپولین ایران به فینال

ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود تاریخی ۲ ژیمناست ترامپولین ایران به فینال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آریا مام‌عبدالله و محمدسعید آبادی با قرار گرفتن در جمع هشت نفر برتر مرحله مقدماتی رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، به فینال این رقابت‌ها صعود کردند. مام‌عبدالله با امتیاز مرحله نهایی۵۷.۷۴ در جایگاه پنجم قرار گرفت و محمد سعید آبادی نیز با امتیاز ۵۳.۸۶ هشتم شد تا هر دو نماینده ایران جواز حضور در فینال را کسب کنند.

این صعود، نخستین حضور فینالیست‌های ترامپولین ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود؛ اتفاقی تاریخی که در نخستین حضور نمایندگان ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی رقم خورد.

مام‌عبدالله و سعیدآبادی اکنون باید در مرحله فینال برای صعود به سوپرفینال به میدان بروند.