محمد طاهری زاده جانباز ۷۰ درصد شهرضایی پس از ۴۰ سال تحمل رنج جانبازی آسمانی شدو به شهادت رسید وی درسال ۶۵ در دفاع مقدس جانباز اعصاب و روان شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طاهری زاده ۱۶ اردیبهشت ۶۵ در منطقه پدافندی شلمچه از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفته و در اثر موج انفجار، جانباز اعصاب و روان شده بود.

از این شهید یک دختر و ۲ پسر به یادگار مانده است.

مراسم تشییع پیکر این جانباز شهید امروز از ساعت ۹ صبح از میدان شهدا به سمت گلزار شهدای امامزاده شاهرضا (ع) برگزار می‌شود.

همچنین مراسم بزرگداشت جانباز شهید محمد طاهری زاده فردا صبح از ساعت ۸ تا ۱۰ در تکیه سنگ زن شهرضا برگزار می‌شود.