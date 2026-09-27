بازگشت سه تیم مدال‌آور ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا

مدال‌آوران سه رشته رویینگ، ژیمناستیک هنری و بسکتبال سه‌نفره، پس از پایان رقابت‌های خود در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، وارد ایران شدند.