بازگشت سه تیم مدالآور ایران از بازیهای آسیایی ناگویا
مدالآوران سه رشته رویینگ، ژیمناستیک هنری و بسکتبال سهنفره، پس از پایان رقابتهای خود در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا، وارد ایران شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کاروان رویینگ ایران در این دوره از بازیها عملکردی درخشان داشت و با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز، یکی از موفقترین رشتههای ایران در ناگویا بود.
در ژیمناستیک هنری نیز مهدی الفتی در پرش خرک به مدال نقره رسید و آرمان خدایی هم در خرک حلقه به مدالنقره رسید.
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران هم با پیروزی ۲۱ بر ۱۰ مقابل فیلیپین در دیدار ردهبندی، صاحب مدال برنز شد.