علاقه‌مندان به سینمای مستند می‌توانند روز دوشنبه ۶ مهرماه، شاهد اکران مستند «ایستاده در کنار تیمز» در سالن حقیقت تهران باشند. این برنامه با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بنابر اعلام مرکز هنری رسانه‌ای نهضت مستند «ایستاده در کنار تیمز» در تاریخ ۶ مهرماه، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن حقیقت واقع در خیابان سهروردی شمالی (میدان شهید قندی) اکران خواهد شد.

این برنامه که با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می‌شود، با حضور آزاد علاقه‌مندان به این ژانما قابل تماشا خواهد بود. سالن برگزاری اکران در روبروی پاساژ اندیشه، پلاک ۱۵ واقع در خیابان سهروردی شمالی قرار دارد.