محدودیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به عراق، حالا فراتر از یک موضوع هوایی، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی هم پیدا کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ محدودیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به عراق، حالا فراتر از یک موضوع هوایی، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی هم پیدا کرده است، از اقتصاد زیارتی شهر‌های مقدس گرفته تا گرفتاری ده‌ها هزار دانشجوی عراقی و بیمارانی که برای معالجه به ایران آمده‌اند.

این اقدام که با فشار یک‌جانبه آمریکا صورت گرفته، خشم گروه‌های سیاسی و آحاد مردم عراق را بدنبال داشته است.