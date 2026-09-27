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محدودیت پرواز شرکتهای هواپیمایی ایران به عراق، حالا فراتر از یک موضوع هوایی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هم پیدا کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ محدودیت پرواز شرکتهای هواپیمایی ایران به عراق، حالا فراتر از یک موضوع هوایی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هم پیدا کرده است، از اقتصاد زیارتی شهرهای مقدس گرفته تا گرفتاری دهها هزار دانشجوی عراقی و بیمارانی که برای معالجه به ایران آمدهاند.
این اقدام که با فشار یکجانبه آمریکا صورت گرفته، خشم گروههای سیاسی و آحاد مردم عراق را بدنبال داشته است.