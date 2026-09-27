پخش زنده
امروز: -
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمدید مهلت ثبتنام در فراخوان جذب مدرسان سال ۱۴۰۵ این دانشگاه تا شنبه ۱۱ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی نعمتی، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان و برای فراهم کردن فرصت بیشتر برای علاقهمندان، مهلت ثبتنام این فراخوان تمدید شده است.
نعمتی افزود: تاکنون ۶ هزار و ۴۳ متقاضی مراحل ثبتنام خود را در سامانه جامع جذب مدرسان دانشگاه تکمیل کردهاند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده در این فراخوان اظهار کرد: بر اساس نیازسنجی انجامشده، ظرفیت جذب مدرسان مورد نیاز دانشگاه در سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار نفر تعیین شده است.
نعمتی افزود: باتوجه به تمدید مهلت ثبتنام، متقاضیانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام نشدهاند، میتوانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه جامع جذب مدرسان به آدرس jam.uast.ac.ir نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز اقدام کنند.